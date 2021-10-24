Gördüklerini gözaltına alıyorlar

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, Zamir Esirleri Koruma Kurumu ve Vadi Hilve Enformasyon Merkezi tarafından ortak hazırlanan raporda, İsrail güçlerinin son 3 ayda Şeria ile Doğu Kudüs’teki operasyonlarına ilişkin veriler yer aldı.

Raporda, İsrail güçlerinin son 3 ayda gözaltına aldığı 1282 kişiden 525’inin Doğu Kudüs’ten olduğu belirtildi.

Gözaltına alınanlardan 160’ının 18 yaş altı olduğuna dikkat çekilen raporda, 37 kadının da gözaltına alınanlar arasında yer aldığı vurgulandı.

Rapora göre, İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutuklu sayısı yaklaşık 4 bin 600’e yükselirken, bunlardan 500’ü idari tutukluluk uygulamasıyla hapis yatıyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.