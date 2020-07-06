Güney Amerika'dan İsrail'in Filistin'i işgal planını red bildirisi

Hamas Hareketi, Arap Amerikan Komitesi'nin girişimiyle Güney Amerika'dan 300 kurum ve kişinin imzasını taşıyan İsrail'in ilhak planını kınayan bildirinin değerli olduğunu açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu uluslararası duruş, işgalin ırkçılığına karşı halkımızın haklarını vurgulamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kasım, işgal liderlerinin durmak bilmeyen suçları ve uluslararası hukuku hiçe sayan ihlalleri sebebiyle uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısı yaptı.

Bildirinin önemine işaret eden Kasım, devletlerden ve uluslararası örgütlerden, İsrail'in planlarını reddeden tavırlarını, ilhak planlarını uygulamaya engel olan adımlar atmaya doğru tercüme etmelerini istedi.

Pazar günü insan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütü Arap Amerikan Komitesi'nin girişimiyle Güney Amerika'nın tüm ülkelerinden 300 kurum, siyaset ve kültür adamı tarafından imzalanan bildiride, İsrail'in ilhak planı kınandı ve İsrail'e uluslararası yaptırımlar uygulanması talep edildi.

Kaynak: AA