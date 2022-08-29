Halil Avavide’nin açlık grevi 169 gündür devam ediyor

Batı Şeria’daki El-Halil vilayetine bağlı İzna beldesi sakinlerinden 40 yaşındaki Avavide’nin Assaf Harofeh Hastanesi’nde yattığı ve sağlık durumunun kritik olduğu, Esir Kulübü’nün belirttiğine göre her an hayatını kaybedebileceği ifade edildi.

İşgal rejimi mahkemesi geçtiğimiz günlerde Avavide’nin idari hapis cezasını dondurdu. Mahkemenin kararının Avavide’nin serbest bırakılacağı anlamına gelmediği ve Filistinli esirin ailesinin ziyaretine hâlâ izin verilmediği kaydedildi.

Beytlahim’e bağlı El-Hıdır beldesi sakinlerinden Ahmed Musa ve Addal Musa kardeşler de 22 gün önce idari hapis cezalarını protesto amacıyla işgal rejimi zindanlarında başladıkları açlık grevi eylemini sürdürüyor.

Sağlık durumunun kötüye gittiği bildirilen 44 yaşındaki Ahmed Musa Er-Ramle Cezaevi Reviri’nde yatarken, 41 yaşındaki kardeşi Addal Musa’nın Ofer Cezaevi’nde tutulduğu belirtildi.

Bu arada, Cenin Kampı sakinlerinden 34 yaşındaki esir Imad Ebu’l-Heyca’nın geçen ay esir alınan babasıyla görüşmesine yeniden izin verilmesi üzerine dün açlık grevi eylemine son verdiği öğrenildi.

Kaynak: Hak Söz Haber