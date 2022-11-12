Hamas, BM'nin kararından memnun

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Raşak, BM'ye bağlı komitenin, Filistin'in, İsrail işgaliyle ilgili ICJ'den görüş istemesi yönündeki karar tasarısını oylamaya sunması ve tasarının kabul edilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Hamaslı yetkili, Filistin yönetimine bu yöndeki diplomatik çabayı sürdürmesi çağrısında bulunarak, "Kararı, ulusal davamız ve Filistin halkımızın hakları lehine inşa edilebilecek bir başarı ve önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Karar tasarısı lehine oy kullanan ülkelerin bu tutumundan övgüyle söz eden Raşak, tasarıya karşı çıkan ülkeleri ise kınadı.

Raşak, Filistin otoritesini ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yönetimini, diplomatik çabalarını sürdürmeye ve kendilerine uygulanabilecek her türlü baskıyı reddetmeye çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarını işgaliyle ilgili ICJ'den görüş istemesi kararının kabul edildiğini duyurmuştu.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, dün yaptığı açıklamada, Filistin'in diplomatik ve hukuki bir atılım gerçekleştirdiğini, Uluslararası Adalet Divanından, Kudüs dahil Filistin topraklarındaki İsrail işgaliyle ilgili görüş istediğini kaydetmişti.

- BM'nin İsrail işgaliyle ilgili ICJ'den acilen görüş açıklaması talebi

BM, İsrail'in Filistin topraklarını işgaliyle ilgili Uluslararası Adalet Divanından görüş istemişti.

BM Genel Kurulu Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Komitesinde, 1967'deki savaştan bu yana İsrail'in faaliyetleri sonucunda Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkının reddedilmesinin yasal sonuçları hakkında ICJ'den ivedilikle görüş bildirmesi talep edilen karar tasarısına ilişkin bugün oylama yapılmıştı.

Komitede yapılan oylamada, tasarı 17'ye karşı 98 oyla kabul edilirken 52 ülke çekimser oy kullanmıştı.

Tasarıda, "Kutsal Kudüs'ün demografik yapısını, niteliğini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan önlemler dahil olmak üzere 1967'den bu yana işgal ettiği Filistin topraklarının uzun süreli işgali, yerleşimi ile ilhakı ve ayrım yapan yasa ile önlemleri kabul etmesi nedeniyle" İsrail'in Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkını ihlal ettiği belirtilmişti.

Komite bu tasarıda, İsrail'in politikaları ve uygulamalarının işgalin yasal statüsünü nasıl etkilediği ve bu statünün tüm devletler ile BM için yasal sonuçlarının ne olabileceğine dair görüş bildirilmesini talep etmişti.

BM'nin en üst düzey yargı organı Uluslararası Adalet Divanı 2004'te, İsrail'in Filistin'de işgal ettiği topraklarda inşa ettiği duvarın uluslararası hukuka uygun olmadığını kabul etmişti.