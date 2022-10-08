Hamas, Esed'e heyet gönderiyor

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Esed rejimiyle ilişkileri geliştirmek amacıyla bu ay içinde Suriye'ye heyet göndereceği bildirildi.

AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Hamas'tan bir kaynak, Suriye'ye ziyaretin 10 Ekim'de Cezayir ev sahipliğinde düzenlenecek Filistin uzlaşma müzakerelerinin ardından gerçekleşeceğini aktardı.

Hamas, 21 Haziran'da Esed rejimiyle 10 yıldır kopuk olan ilişkileri yeniden tesis etmeyi kararlaştırmıştı.

Hareketten 15 Eylül'de yapılan açıklamada da "Hamas, Esed rejimiyle sağlam ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye devam ettiğini teyit ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.