Hamas: Esed rejimi ile ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "(Esed rejimiyle) İlişkileri güçlendirmek, düşmanın (İsrail) artan saldırganlığına karşı bir ümmet olarak yeteneğimizi sağlamlaştırma maksadından ileri geliyor." ifadelerini kullandı.

Kasım ayrıca İsrail'in, gece saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği roket saldırısını da kınadığını belirtti.

Hamas, 21 Haziran'da Esed rejimiyle 10 yıldır kopuk olan ilişkileri yeniden tesis etmeyi kararlaştırmıştı.

Son olarak Hamas'tan üst düzey bir heyet, 19 Ekim'de Suriye'nin başkenti Şam'da rejim lideri Beşşar Esed ile bir araya gelmişti.

Hamas'ın Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanı Halil el-Hayye, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Esed ile görüşmeyi "tarihi" olarak nitelendirerek, "Bu, Suriye-Filistin iş birliği için yeni bir başlangıç ve sayfa olacak. Gelecek için mazinin sayfalarını kapatıyoruz." demişti.