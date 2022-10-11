Hamas: Filistin uzlaşı anlaşmasına varıldığında Arap Birliği Zirvesine sunulacak

Hamas Yurtdışı Bölge Liderliği üyesi Ali Bereke, Cezayir'de başlayacak Filistin grupları arasındaki diyalog görüşmelerinin işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistinli grupların iki günlük diyalog görüşmelerinde, Cezayir'in daha önce grup temsilcileri ve ulusal isimlerle gerçekleştirdiği çok sayıdaki görüşmelerin ardından hazırladığı metnin tartışılacağını aktaran Bereke, bu metnin, Filistinli grupların uzlaşı konusundaki ortak paydalarını içerdiğine dikkati çekti.

Bereke, Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve güvenlik gibi bazı devlet kurumlarının yetkililerinden oluşan Cezayir heyetinin diyalog oturumları süresince hazır bulunacağını belirtti.

"Diyalog görüşmelerinin ikinci gününün sonunda, Filistinli grupların 'Cezayir Deklarasyonu' adıyla açıklanacak bir Filistin konsensüs belgesi üzerinde anlaşacağını ifade eden Bereke, Cezayir'in bu anlaşmayı kasım ayında yapılması planlanan Arap Birliği Zirvesine sunacağını söyledi.

Bereke, diyalog görüşmelerinin idaresi konusunda anlaşmaya varılan mekanizmanın, nihai anlaşmanın uygulanmasını denetlemek için bir Arap komitesinin kurulmasını öngördüğü bilgisini de paylaştı.

Cezayir'in ev sahipliğinde Filistinli gruplar arasındaki diyalog görüşmeleri bugün başlıyor. Kapsamlı diyalog görüşmelerinin 2 gün devam etmesi bekleniyor.

Filistin'de Fetih ve Hamas arasında 2007'den bu yana siyasi anlaşmazlıklar yaşanıyor. Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni kontrol ederken Batı Şeria, Fetih Hareketi tarafından kurulan Filistin hükümetince yönetiliyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de gerçekleştirilemeyen Arap Birliği Zirvesinin, 1-2 Kasım'da Cezayir’de düzenlenmesi planlanıyor.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, zirveye ilişkin 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Bu zirvenin, ortak Arap eylemi ve Filistin'in haklarının gerçekleştirilmesi konusunda en başarılı zirvelerden biri olacağından hiç şüphem yok." ifadesini kullanmıştı.

Cezayir’in Filistin uzlaşısını desteklemek için çaba sarf eden birkaç Arap ülkesiyle koordineli bir şekilde dikkatli bir hazırlık çalışması yürüttüğünü belirten Lamamra, "Cezayir’in bu uzlaşı girişimi hem diğer Arap ülkeleri hem de Filistinliler tarafından destekleniyor ve kabul ediliyor." demişti.

AA