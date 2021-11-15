Hamas: Güçlü kartlara sahibiz

Hamas Hareketi yöneticilerinden Hüsam Bedran, el-Aksa televizyon kanalına verdiği röportajda, İsrail hapishanelerindeki esirlerin Hamas'ın öncelikli konuları arasında yer aldığını söyledi.

"Hamas, esirlerin kurtarılması için esir değişimi anlaşmasını sağlayacak güçlü kartlara sahip" diyen Bedran, esirlerin özgürlüklerine kavuşmaları için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Bedran, sahip oldukları kartların neler olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

İsrail hapishanelerindeki esirlerin özgürlüğüne kavuşturulması için uluslararası hukuk yolunda çalışma yürüttüklerini dile getiren Bedran, esirlerin korunması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Filistin Esirler Heyetine göre, İsrail hapishanelerindeki Kayid el-Fesfus 123, Ala el-Arec 99, Hişam İsmail Ebu Hevaş 99, İyad el-Herimi 53 ve Lüey el-Aşkar ise 35 gündür açlık grevine devam ediyor.

- İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.