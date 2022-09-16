Hamas ile Esed rejimi yeniden barıştı

Hamas'ın resmi internet sitesi üzerinden dolaşıma sokulan açıklama, "İşgal ve Saldırganlık Karşısında Tek Millet" başlığını taşıyor.

Açıklamada Hamas, İslam ülkelerinin İsrail ile normalleşme süreçlerine atıfta bulunarak, süreçle ilgili yaşanan gelişmeleri "tehlikeli" olarak nitelendirirken, İsrail ile normalleşen ülkelerin haklı sebeplerini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ediyor.

Hamas merkezi tarafından yayımlanan açıklamanın en önemli bölümü Suriye'deki Beşar Esed rejimi ile ilgili olan kısım, Esed rejiminden "Kardeş Suriye" olarak bahsedilen metinde şu ifadeler yer alıyor:

"- Suriye'ye yönelik Siyonist saldırganlık devam ederken, Şam ve Halep havalimanlarının bombalanmasını kınıyor, kardeş Suriye'ye desteğimizi teyit ediyoruz.

- Filistin halkının haklı davalarının yanında durdukları için Suriye Arap Cumhuriyeti yönetimine teşekkürlerimizi sunarız. Suriye'nin Arap ve İslam ülkeleri arasındaki konum ve rolünü yeniden kazanmasını dört gözle bekliyoruz. Suriye'nin istikrarı, güvenliği ve refahı için tüm samimi çabaları destekliyoruz.

- Suriye'nin toprak bütünlüğü ve halkının birliği konusunda kararlı tutumumuzu teyit ediyor ve buna yönelik her türlü ön yargıyı reddediyoruz.

- Milletimizi parçalamayı, bölmeyi ve kaynaklarını talan etmeyi planlayan Siyonist entrikalara karşı milletimizin yanında yer alıyoruz."

Hamas-Esed rejimi ilişkileri

Hamas, 10 yıl süren gerginliğin ardından Esed rejimi ile ilişkilerini düzeltmeye karar vermişti.

Geçtiğimiz haziran ayında Hamas'tan iki yetkili Reuters'a verdikleri demeçte, Suriye iç savaşında muhalefete yönelik muameleleri dolayısıyla Esed ilişkileri zayıflatma kararı alan Hamas'ın 10 yıl sonra Esed rejimi ile ilişkileri yeniden tesis etmeye hazırlandığını söylemişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Hamas yetkilisi, tarafların ilişkileri düzeltme hususunda görüş alışverişinde bulunduğunu ve üst düzey heyetlerin katılımıyla toplantılar gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Hamas'ın birkaç yıldır rejim ile ilişkilerini düzeltme arayışında olduğu, bunun için de İran destekli Lübnan Hizbullahı'nın aracılık yaptığı ifade ediliyordu.

Hamas tarafından yapılan son açıklama ise grubun Esed rejimiyle bağlarını yeniden kurduğunun ilanı olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: Mepa News