Hamas'ın Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa talebi

Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgesel ve uluslararası arabulucuların uzlaşı çabalarına açık olduklarını, İsrail'in ise Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı ayırmakta ısrar ettiğini ancak Hamas'ın temel talebinin kapsamlı bir uzlaşı olduğunu kaydetti.

Ebu Zuhri, birçok uluslararası ve bölgesel tarafın Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmak amacıyla arabuluculuk temasları kurduğunu ve bunların başında Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Norveçli diplomat Tor Wennesland'ın yer aldığını söyledi.

Uzlaşı çabalarına değinen Ebu Zuhri, "Biz Hamas olarak, Gazze'ye yönelik saldırının durdurulmasını sağlamak için bu çabalara açığız, ancak sorun, bu çabalarla olumlu etkileşime girmeyi reddeden ve Gazze'deki durum ile Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki durumu birbirinden ayırmakta ısrar eden İsrail'dedir. Bizim temel talebimiz Gazze, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün birbirinden ayrı tutulmamasıdır." diye konuştu.

Öncelikle Gazze'ye ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların durmasının zorunlu olduğunu aktaran Ebu Zuhri, İsrail'in Gazze ile Mescid-i Aksa arasında bağlantı kurulmasını reddettiğini ve zaman kazanmak suretiyle Kudüs'ü Yahudileştirmek istediğini ancak buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Ebu Zuhri, "Hamas olarak biz bu seçeneklerle ilgilenmeye hazır olduğumuzu ve saldırıları durdurmaya yönelik arabuluculuk çabalarının başarılı olmasıyla ilgileniyoruz, ancak saldırıların devam etmesi durumunda ona karşı koymaya tam hazırız." dedi.

Hamas'ın şartları

Hamas'ın uzlaşı şartlarıyla ilgili ise Ebu Zuhri, kendilerinin şart koşmadıklarını ancak savaşın çıkmasına neden olan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılardan, orada namaz kılanların güvenlik ve özgürlüğünü kısıtlamadan ve özellikle Şeyh Cerrah Mahallesi başta olmak üzere Aksa'nın çevresindeki mahalle sakinlerini tehcir girişimlerinden vazgeçilmesini talep ettiklerini aktardı.

Tüm bunların durması gerektiğini ve buna izin veremeyeceklerini kaydeden Ebu Zuhri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs şehrine yönelik saldırılarını durdurmadıkça çatışmanın duramayacağını ifade etti.

İsrail'in şartlarına yönelik ise Ebu Zuhri, "İsrail'in şartlarını dinlememiz mümkün değil, nefsi müdafaa durumundayız. Tüm dünya, bölge ve uluslararası toplum savaşı İsrail'in başlattığını biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın Mescid-i Aksa'ya baskınlar ve Yahudi yerleşimcilere Aksa'nın içinde ayin yapma imkanı sağlamanın olayların patlak vermesine neden olacağı yönünde uyardığını ancak İsrail'in kendi tutumunda ısrar ederek olayların patlak vermesinin yolunu açtığını kaydeden Ebu Zuhri, bu nedenle kendilerinin Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Gazze'ye yönelik saldırıların durmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Arabulucuların önerileri

Arabulucuların önerileriyle ilgili ise Ebu Zuhri, Gazze'de karşılıklı ateşkes, birkaç günlüğüne uzlaşı ve yakıt ikmali de dahil olmak üzere pek çok öneri olduğunu aktardı.

Karşılıklı ateşkes durumunun Kudüs ve Mescid-i Aksa ile bağlantılı olması gerektiğini ifade eden Ebu Zuhri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin halkımıza yönelik saldırıların kapsamlı bir şekilde sona erdirilmesi çağrısında bulunuyoruz ve bu bizim talebimizdir. İsrail Aksa'ya saldırmaya ve orayı kirletmeye devam ederken ve özellikle Kudüs'teki halkımızı yerinden ederken Gazze ile ilgili bir uzlaşıya varılmasına izin verilmeyecektir ve bunu kabul etmeyeceğiz. Eğer İsrail, Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını sürdürürse savaşa devam etmeye hazırız."

Mısır'ın Refah Sınır Kapısını açarak yaralıların ülkeye girişine izin vermesi ve Gazze'ye 500 milyon dolar yardım tahsis etmesini takdir ettiklerini ve memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ebu Zuhri, bunun Arap ülkelerinin genel tutumu olduğunu ve birçok ülkenin Gazze halkına ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik yardıma hazır olduğunu ilettiğini söyledi.

ABD saldırıya ortak

ABD'nin uzlaşı çabalarına da değinen Ebu Zuhri, ABD yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili aracılar vasıtasıyla birçok mesaj gönderdiğini ifade etti.

ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması yönünde karar almasını önlemek için müdahalede bulunmak suretiyle İsrail yanlısı tutum sergilediğini dile getiren Ebu Zuhri, İsrail'e yaptığı silah yardımıyla da ABD'nin Gazze'ye yönelik saldırıya ortak olduğunu sözlerine ekledi.