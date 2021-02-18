Hamas yarın iç seçinin ilk etabını yapacak

Hamas iç seçime hazır. Seçime hazırlık komitelerinin tüm düzenlemeleri tamamladı.

Hamas'ın iç seçimleri, abluka altındaki Gazze, işgal altındaki Şeria'nın batısı ve Filistin dışında yapılıyor. İlk etap yarın öncelikle Gazze'de düzenlenmeye başlanacak.

Gazze'nin ardından iç seçimlere yurt dışında devam edileceğini söyleyen kaynak, işgal altındaki Şeria'nın batısındaki seçimlerin ise İsrail'den kaynaklanan güvenlik sorunları nedeniyle karmaşık ve temkinli bir mekanizma içinde gerçekleştirileceğini aktardı.

Seçimlerin mart sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Hamas, İsrail baskısından kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle gizli koşullar altında 4 yılda bir iç seçimlerini düzenliyor. Hareket'in son iç seçimleri 2017'de yapıldı.

AA