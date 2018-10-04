Hamas işin gerçeğini açıkladı

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yayınlanan röportajı bu gazete için değil İtalya'nın "La Repubblica" ile İngiltere'nin "The Guardian" gazeteleri için verdiğini açıkladı.

Sinvar'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İtalyan gazeteci Francesca Borri'nin söz konusu röportajı İtalya'nın La Repubblica ve İngiltere'nin The Guardian gazeteleri adına yaptığını söylediği" belirtildi.

Borri'nin röportajı İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine sattığı iddia edilen açıklamada, İtalyan gazetecinin meslek ilkelerine saygı göstermemesinin üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.

Hamas'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hamas Batı Medyasını Tarama Departmanı, röportaj öncesi gazeteci Borri'nin İsrailli olmadığını ispat etmişti. Öyle görünüyor ki gazeteci söz konusu görüşmeyi Yehdioth Ahronoth gazetesine satmış ve röportaj içeriğini sanki İsrail gazetesi için yapıldığı şeklinde değiştirmiştir."

Açıklamada ayrıca "Sinvar'ın bu gazeteciye karşı gereken yasal işlemleri başlatma hakkı olduğu" vurgulandı.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, İtalyan gazeteci Francesca Borri'yi Gazze'deki ofisinde kabul ederek bir röportaj vermişti.

Sinvar'ın, İsrail'in "Yedioth Ahronoth" ile İtalya'nın "La Repubblica" gazetelerinin bugünkü sayısında yayımlanan röportajında, neden şimdi bir İsrail gazetesine konuştuğuna ilişkin soruya "Çünkü bunun değişim için gerçek bir fırsat olduğunu görüyorum." cevabını verdiği aktarılmıştı.

İtalyan gazetecinin Gazze'deki ofisinde Sinvar ile çekilen fotoğrafı, İsrail'in en çok okunan gazetelerinden Yedioth Ahronoth'un ön sayfasında yer almıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 15:52