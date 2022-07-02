Hamas İsrail ile normalleşen ülkelere tepkili

ABD, İsrail, BAE, Fas ve Mısır'dan üst düzey yetkililer Bahreyn'de düzenlenen Necef Zirvesi'ne katılım gösterdi.

Zirvede 6 ülke savunma, enerji, su gibi konular üzerinde nasıl iş birliği yapılabileceği meselelerini ele aldı.

Zirvenin bölgede yeni bir iş birliği çerçevesini oluşturması bekleniyor.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Basim Naim Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Necef Zirvesi'ndeki üstünlüğünün, Tel Aviv'in Filistin konusu ve Arap kaynakları üzerindeki gücünü pekiştirmeyi sağladığını dile getirdi.

İsrail'in zirvedeki üstün konumunun, ABD'nin Orta Doğu'daki hegemonyasını güçlendirmesi amacının bir parçası olduğunu belirten Naim, Necef Zirvesi'nde alınan kararların bölgedeki güvenlik sorunlarını çözüme kavuşturmayacağını ve istikrarı sağlamayacağını vurguladı. Naim, zirvenin yalnızca Filistin davasına ve Filistin'in meşru haklarına bir darbe vuracağına dikkat çekti.

"Necef Zirvesi, Araplar arasında bölünmeyi artıracak"

Naim ayrıca, İsrail'in Filistinli halka karşı sürdürdüğü suçları ve ihlalleri işlediği bir dönemde bazı Arap devletlerinin "faşist" varlığa meşruiyet kazandırma noktasında ısrarcı olmasından endişelendiklerini söyledi.

Öte yandan Hamas yetkilisi, Necef Zirvesi'ne üye olan Arap ülkelerini, konumlarını "gözden geçirmeye" ve zirveyi "tanımamaya" çağırdı. Yetkili, zirvenin Araplar arasında iç anlaşmazlıklara sebep olabileceği konusunda uyardı.

Son dönemde İsrail, Fas ve Arap ülkeleri arasında başlayan normalleşme günden güne hız kazanıyor.

Müslüman kamuoyu ise İsrail ile bu çalışmalara tepkili yaklaşıyor.

Kaynak: Mepa News