Hamas, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısını kınadı

Hamas, Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanına düzenlenen hava saldırısı nedeniyle İsrail'i kınadı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, olaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail'in Şam Havalimanı'nı hedef alan hava saldırısını şiddetle kınadıklarını" ifade eden Kasım, olayı, İsrail'in tüm bölgelere yönelik saldırılarının bir uzantısı olarak nitelendirdi.

Kasım ayrıca, tekrarlanan bu saldırılarla mücadelede Suriye'nin yanında olduklarını kaydetti.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.45 sularında başkentteki Şam Havalimanı ve rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği iddia edilmişti. Havalimanını hedef alan saldırıda 5 askerin öldüğü bilgisi verilmişti.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.