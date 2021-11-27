Hamas'la Katar arasında görüşme

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Gazze Teşkilatı Başkanı Yahya Sinvar ve hareketin liderlerinden bir grup dün Gazze’de Katarlı Büyükelçi Muhammed el-Imadi ve yardımcısıyla görüştü.

Görüşmede tarafların Gazze Şeridi sakinlerinin abluka sebebiyle çektiği sıkıntıların hafifletilmesi ve Gazze’nin yeniden imarı konularını ele aldıkları ifade edildi.

Yahya Sinvar’ın Gazze Şeridi’ndeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için Katar’ın harcadığı çabalara övgüde bulunduğu, Katar Emiri’ne, halkına ve hükümetine teşekkür ettiği bildirildi.

Katarlı Büyükelçi Muhammed El-Imadi’nin de görüşmede ülkesinin tavrının değişmediğini ve Katar Emiri’nin Gazze Şeridi’ne para yardımlarının devam edeceğini açıkladığı belirtildi.

Büyükelçi El-Imadi’nin ayrıca Katar’ın Gazze Şeridi’nin yeniden imarı konusunda verdiği söze bağlı olduğunu ve yeniden imar yardımlarının Gazze’ye ulaşmasını sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Katarlı Büyükelçi Muhammed El-Imadi, Salı günü akşam saatlerinde Beyt Hanun Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne giriş yaptı.

Katar ve Mısır geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi’ne yakıt ve temel inşaat malzemeleri gönderilmesi konusunda anlaşma imzaladı.

Mepa News