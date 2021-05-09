Hamas lideri Heniyye'den İslam ülkelerine çağrı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İslam ülkelerine İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki "barbarca saldırılarını" durdurmak için harekete geçme çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, ismi zikredilmeyen bazı Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine İsrail'in saldırılarıyla alakalı mesaj gönderdi.

Heniyye mesajında Doğu Kudüs'te ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananların tehlikeli bir tırmanış ve suç olduğunu, bunlara karşı sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti.

İşlediği terör karşısında İsrail'i caydıracak güçlü bir tepki vermek gerektiğini kaydeden Heniyye, "İşgalcilerin saldırıları tüm kırmızı çizgileri aştı. Bu saldırılar ümmeti kışkırtıyor. İşgal altındaki Kudüs'ün, Arap ve İslami tarihini hedef alıyor. Kudüs halkının, toprakları üzerindeki hayatlarını, varlıklarını, geleceklerini ve meşru haklarını hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

İslam ülkelerinden, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere, onların topraklarına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden "barbarca saldırılarını" durdurmak için harekete geçmelerini isteyen Heniyye, bu yönde siyasi ve diplomatik tutumlar sergilenmesi için çalışma çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

Bugün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.