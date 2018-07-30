Hamas lideri Katar Emiri ile görüştü

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Filistin meselesine ilişkin gelişmeleri görüştü.

Siyasi Büro Başkanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed'in telefonda yaptığı görüşmede, Filistin meselesinde yaşanan gelişmelerin yanı sıra Gazze Şeridi'nde uygulanan ablukanın kaldırılması, bölgedeki krizin sona ermesi ve Filistinlilere yönelik her türlü saldırıyı engellemek için çaba sarf edilmesine ilişkin konular ele alındı.

Heniyye, görüşmede, Katar'ın Filistin halkının yanındaki duruşu, Gazze'ye verdiği destek ile Filistinlilerin maruz kaldığı sıkıntıların hafifletilmesi konusunda sergilediği tutumdan övgüyle söz etti.