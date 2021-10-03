Hamas liderlerinden Muhammed Barud vefat etti

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) önde gelen liderlerinden ve Merzu'z-Zuhr sürgününde Güney Lübnan'a sürgün edilen Filistinliler arasında yer almış olan davetçi ve dava önderi Muhammed Barud uzun süredir devam eden hastalığı sebebiyle 1 Ekim Cuma günü vefat etti.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Muhammed Selman Barud'un vefatı münasebetiyle bir taziye mesajı yayınlayarak "Filistin halkının başı sağ olsun" dedi.

Heniyye'nin yayınladığı mesajda, Muhammed Barud'un uzun süren fedakarlık, davet ve çok farklı alanlardaki cihad çalışmalarından sonra Allah'ın rahmetine intikal ettiği belirtilerek onun Hamas hareketinin kurucu ekibi arasında yer aldığı vurgulandı. Açıklamada, onun Filistin'de İslami oluşumun ilk kadrosu içinde, İslami Cemiyet'i kuran Şeyh Ahmed Yasin'in yanında bu cemiyetin kuruluşunda, vefat eden Halil El-Kavka ve şehit İsmail Ebu Şenneb gibi liderlerin yanında yer aldığı belirtildi.

Muhammed Barud'un fedakarlık ve ihsanda önü çektiğine işaret eden Heniyye, oğlu Mü'min Barud'un da İsmail Ebu Şenneb'le birlikte şehit edildiğine dikkat çekti. Heniyye, onun oğlundan torunu Bekr Imad'ın da şehitler kervanına katıldığını belirterek bu şehit torununun aynı zamanda davanın ve direnişin sesi durumundaki şair Abdurrahman Barud'un kızkardeşinin oğlu olduğunu belirtti.

Gazze şehrinin ileri gelen şahsiyetlerinden ve muhtelif sivil toplum kuruluşlarının da ileri gelenlerinden olan Muhammed Barud, Müslüman Kardeşler cemaatinin Filistin'deki ilk yapılanmasında aktif rol almıştı. Oğlu Mü'min Barud, Hamas'ın liderlerinden İsmail Ebu Şenneb'le birlikte bir araçta yolculuk ederken işgal rejiminin füzelerine hedef olarak şehit olmuştu. İşgal güçleri o zaman onların araçlarına beş füze atmışlardı.