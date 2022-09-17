Hamas: Rusya Filistin davasında önemli roller oynayabilir

Hamas heyetinin Rusya ziyaretinin tamamen siyasi olduğunu ve Batılı bazı çevrelerin kendilerini ziyaretten vazgeçirmeye çalıştığını ifade eden Heniyye, Rusya Today televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya ve Filistin halkı arasındaki ilişkilerin Sovyetler Birliği döneminden bu yana köklü ve güçlü olduğunu belirtti.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov aracılığıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e özel bir mesaj ilettiğini ve daha sonra takibi yapılacak konulardan bahsettiğini bildiren Heniyye, Moskova’nın Filistin davasıyla ilgili önemli roller oynayabileceğini ifade etti.

İran’ın Hamas’a verdiği destekten her platformda bahsetmekten çekinmediklerini dile getiren Heniyye, Suudi Arabistan’la ilişkilerini geliştirmek istediklerini ve Ürdün’ün Hamas’a siyasi kapısını açmasını ümit ettiklerini kaydetti.

İzzeddin El-Kassam Tugayları’nın 4 İsrail askerini Gazze Şeridi’nde esir tuttuğuna değinen Heniyye, “El-Kassam Tugayları’nın elinde 4 Siyonist var. 2’si hayatta, İsrail diğer 2’sinin hayatta olmadığını söylüyor. Biz de ‘Onlar direnişin kara kutusunda’ diyoruz.” şeklinde konuştu.

Heniyye, gerçek anlamda esir takası görüşmeleri başladığında İsrail’in herkesten önce tutukluların akıbetlerini öğreneceğini söyledi.