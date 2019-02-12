Hamas'tan ABD'nin

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, ABD’nin Filistin konusundaki yaklaşımını eleştirerek, “Bölgemizdeki krizin çözümü için Gazze’nin statüsüne ilişkin tüm müzakerelerin durdurulması ve ABD’nin sunduğu 'Yüzyılın Anlaşması'nın reddedilmesi gerekiyor.” dedi.

Ebu Merzuk, Filistinli ana siyasi örgütlerin temsilcileri ve Rus yetkililer arasında gerçekleştirilen temaslar kapsamında bulunduğu Moskova’da, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünde bir konuşma yaptı.

Filistin ve İsrail arasındaki krize ilişkin Ebu Merzuk, “Krizin çözümü için Gazze’nin statüsü konusunda tüm müzakerelerin durdurulması ve ABD’nin sunduğu 'Yüzyılın Anlaşması'nın reddedilmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Ebu Merzuk, Gazze ve Batı Şeria’nın ayrılmasının da reddedilmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Kudüs’ün Filistin’in başkenti olarak tanınarak Filistinli mültecilerin bölgeye geri dönme haklarının sağlanması gerekmektedir.” dedi.

Gazze Şeridi’ne yönelik kuşatmanın da sona ermesinin önemini vurgulayan Ebu Merzuk, “Gazze ve Batı Şeria’nın tek başkan altında, birleşik bir yönetimle ulusal birlik haline getirilmesi de elzemdir.” ifadesini kullandı.

Moskova’da bulunan Filistinli yetkililerin, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ya da planın Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içerdiği belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği ifade edilen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs’ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği de kaydediliyor.

Kaynak: AA