Hamas'tan Azerbaycan'a Dağlık Karabağ tebriği

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın savaşarak elde ettiği zaferi ve topraklarını geri almasını tebrik ediyoruz. Bu tüm işgallerin doğal sonucudur." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan halkının istikrara ve refaha kavuşmasını ümit ettiklerini belirten Zuhri, Türkiye'nin Azerbaycan'ın "haklı mücadelesinde arkasında durmasını" takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece 00.00'dan (TSİ) itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.

Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında anlaşmanın Azerbaycan için bir zafer anlamına geldiğini belirterek, "Bu anlaşma Ermenistan'ın askeri yenilgisi anlamına gelmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA