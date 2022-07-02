Hamas'tan Batı Şeria'da 'İsrail'e karşı silahlı mücadele' çağrısı

Hamas Hareketi sözcüsü Fevzi Burhum, Batı Şeria’nın her kentinde ve köyünde İsrail güçlerine karşı direnişin artarak devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, Burhum, dün (30 Haziran Perşembe) konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Kapsamlı çatışma, işgalcilerin planlarını boşa çıkarmanın tek yolu, (bu) işgalcilere kan kaybettirecek ve onların hedeflerine ulaşmalarına engel olacak, sonunda da tüm Filistin topraklarının işgalden kurtularak özgürlüğe kavuşmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

İsrail'in Nablus kentinin doğusundaki Yusuf’un Kabri bölgesine düzenledikleri baskın sırasında bir generalin ve bazı yerleşimcilerin Filistinli direnişçilerin açtığı ateş sonucu yaralandıklarını itiraf etmelerinin Batı Şeria’daki direnişin İsrail'e kayıp verdirme gücüne sahip olduğunu gösterdiğini belirten Burhum, direnişçilerin yeni çatışma kuralları belirleyerek İsrail güçlerine baskınlarının karşılığını ağır bir şekilde ödetebileceklerini kanıtladıklarını bildirdi.

İsrail ordusu sözcüsü ise dün yaptığı açıklamada, Batı Şeria’daki İsrail ordusu komutanının ve iki Yahudi yerleşimcinin Yusuf’un Kabri bölgesinde Filistinli grupların açtığı ateş sonucu yaralandıklarını söyledi.

Çatışmayla ilgili yayınlanan video kaydında Filistin grupların Çarşamba akşamı geç saatlerde İsrail güçlerine doğru yoğun bir şekilde ateş açtıkları ve Yahudi yerleşimcileri taşıyan otobüsü hedef aldıkları görüldü.