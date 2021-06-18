Hamas'tan İsrail'e tehdit

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonrası karşılık verme tehdidinde bulundu.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in direniş mevzilerini bombalaması, asker ve komutanlarının Kudüs'ün Kılıcı operasyonu nedeniyle kötü durumda olan morallerini düzeltmek için yeni hükümetin yaptığı bir şovdur." ifadesini kullandı.

Berhum, "İsrail'in Filistin halkını ve direnişi hedef alan herhangi bir ahmaklığına karşılık vereceklerini" belirtti.

İsrail ordusundan saldırı açıklaması

Öte yandan İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gazze ve Han Yunus kentlerine düzenlenen saldırıların, İsrail tarafına gönderilmeye devam eden yanan balonlar nedeniyle gerçekleştirildiği" kaydedildi.

Açıklamada, ordunun, Gazze Şeridi'nde olanlardan sorumlu olduğu ifade edilen Hamas'ın askeri yapılarını hedef almaya devam edeceği aktarıldı.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesi ve Han Yunus kentinde Filistin direniş gruplarına ait mevzilere hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail uçakları ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki tarım arazilerini de hedef almıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına ilişkin açıklama yapmadı.