Hamas'tan "İsrail'e uluslararası baskı" çağrısı

Hamas, uluslararası toplumu, Filistin topraklarında seçimlerin yapılmasını sağlamak için İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı.

Hamas'tan "Filistin Esirler Günü" münasebetiyle yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Hamas'ın aday listesinden bazılarını ifadeye çağırması ve gözaltına alması "Filistin'in iç meselesine açıkça müdahale etmek, seçim sürecini etkilemek ve yapılmasını engellemek için önüne engel koymak" olarak değerlendirildi.

İsrail'in Hamas'ın aday listesinden bazılarını yakın zamanda gözaltına almasına atıfta bulunarak, "Uluslararası toplumu ve seçim sürecini destekleyen ülkeleri İsrail'in saldırganlığını engellemeye çağırıyoruz" denilen açıklamada, İsrail gözaltıları yoluyla ne yapmaya çalışırsa çalışsın Hamas'ın seçimlerin düzenlenmesine olan bağlılığı vurgulandı.

Filistinli tutuklulara karşı işlenen "sistematik suçlardan" tamamen İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, bu yapılanlar "İsrail hükümetinin doğrudan talimatlarına dayanan resmi politika" olarak nitelendirildi.

İsrail polisi son günlerde Batı Şeria'da Hamas'ın milletvekili seçimleri için sunduğu aday listesinden 2 kişiyi gerekçe belirtmeksizin gözaltına almıştı.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.

AA