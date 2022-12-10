Hamas'tan kuruluş yıl dönümünde askeri geçit töreni

Gazze kentinde düzenlenen ve "Aslanların İni" adı verilen askeri geçit törenine Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na mensup maskeli ve silahlı gruplar ile hareketin yöneticileri katıldı.

Geçit törenine katılanlar, Filistin bayrakları, Hamas bayrakları ve İsrail güçlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin fotoğraflarını taşıdı.

Hamas'ın Kudüs Sözcüsü Muhammed Hamade, tören sonunda yaptığı konuşmada, Hamas'ın İsrail işgaline karşı kapsamlı direnişe bağlılığının devam ettiğini, işgali ve İsrail'le normalleşme projelerinin tümünü reddettiğini söyledi.

İsrail'in ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri göz önünde bulundurulduğunda Kudüs'ü savunmanın meşru olduğuna işaret eden Hamade, "Filistin halkı ne pahasına olursa olsun kendini ve kutsallarını savunma taahhüdünü yeniliyor." ifadelerini kullandı.

Hamas her yıl kuruluş yıl dönümü haftasını (14 Aralık), hareketin askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın düzenlediği askeri geçit törenleri ve çeşitli etkinliklerle kutluyor.