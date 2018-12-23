Hamas'tan Mahmud Abbas'a tepki

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "(Filistin Devlet Başkanı Mahmud) Abbas'ın keyfi kararlarını geçirmek ve korumak için oluşturduğu Anayasa Mahkemesinin, Filistin Meclisini feshetme kararını reddediyor, bu kararın anayasal ve hukuki değeri olmadığını belirtiyoruz." denildi.

Filistin Meclisinin "bağımsız", Anayasa Mahkemesinin kuruşulunun ise "geçersiz" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Bu realiteyi değiştiremeyecek siyasi bir karardır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın "siyasi rejimi tasfiye etme, siyasi çoğulculuğu bitirme, halkın meşru kurumlarını yıkma, bütün ulusal grupları dışlama ve uzlaşıyı sağlama yönündeki çabaları baltalama politikalarını geçirmek için talihsiz bir girişimde bulunduğu" savunuldu.

Bu durumun, Abbas'ın Filistin halkının milletvekilleri, meclisi ve meşru kurumları hakkındaki sorumsuz ve anayasal olmayan icraatlarını durdurmak için tüm Filistinlilerin harekete geçmesini gerektirdiği aktarılan açıklamada ayrıca, Hamas'ın devlet başkanlığı ve genel seçimlere hazır olduğu kaydedildi.

Fetih Hareketi'nin, seçim sonuçlarına saygı duyması gerektiği vurgulanan açıklamada, Hamas'ın da neticeye saygı göstereceği ve buna göre hareket edeceği taahhüt edildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün Ramallah'ta katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail'le yapılan anlaşmaları gözden geçireceklerini söylemişti.

Abbas, Filistin Anayasa Mahkemesinin, Filistin Meclisini feshettiğini açıklamış ve 6 ay içinde seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Filistin genelinde 2006'da ilk defa yapılan seçimlerde, 132 sandalyelik Filistin Meclisi'nin 76 sandalyesini Hamas kazanırken, Filistin yönetimini elinde bulunduran Fetih Hareketi sadece 43 sandalyede kalmıştı.

Filistin anayasasına göre, her 4 yılda bir ülke genelinde genel seçimlerin yapılması gerekiyor. Ancak, Filistin'de ilk defa 2006'da genel seçimlere gidildi.

Kaynak: AA