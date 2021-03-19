Hamas'tan, Suriyeli alim Muhammed Ali es-Sabuni için taziye mesajı

Hamas, yazılı bir açıklamayla İslam alimi Muhammed Ali es-Sabuni'nin ömrünü dini ilimlerin eğitim ve öğretimine adadığı ifade etti.

Açıklamada, Sabuni'ye Allah'tan rahmet, tüm Arap ve İslam alemine başsağlığı dileklerine yer verildi.

Suriyeli alim Muhammed Ali es-Sabuni'nin naaşı, yarın defnedilmek üzere vefat ettiği Yalova'dan İstanbul'a uğurlandı.

1 Ocak 1930 yılında Suriye'nin Halep şehrinde dünyaya gelen Sabuni, 1952 yılında Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesini bitirdi. Daha sonra İslam Hukuku bölümündeki tahassüs eğitimini de tamamlayarak 1954 yılında aynı üniversiteden Şer'i Yargı bölümünde ihtisasını tamamladı.

Önde gelen İslam alimlerinden Sabuni'nin gerek metodu gerekse içeriği açısından beğeni toplayan eserleri, dünyanın birçok yerinde ders kitabı olarak okutuluyor.

AA