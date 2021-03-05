Hamas şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı gönderdi

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, sosyal medya hesabından Türkçe olarak bir taziye mesajı paylaştı.
Ebu Zuhri, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin düşmesi sonucu aralarında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da olduğu 11 askerin şehit olmasından büyük üzüntü duyduklarını belirtti.
Ebu Zuhri, "Şehit yakınlarına ve Türkiye Cumhuriyetine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.
AA