Hamas'tan yıkım açıklaması

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki El-Bostan bölgesinde bir Filistinliye ait dükkanı "imar izni" olmadığı gerekçesiyle yıkmasına tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Muhammed Hamade, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Silvan Mahallesi'ndeki dükkan yıkımı için değerlendirmelerde bulundu.

"Direnişin, işgalcilerin Kudüs'te yaptıklarına karşı tetikte olduğunu, Kudüs'ü yavaş yavaş almaya çalışma politikasını sürdürmesine izin vermeyeceğini" aktaran Hamade, "direniş güçlerinin işgale karşılık verme seçeneklerinin açık ve çeşitli olduğunu" belirtti.

Hamade, Silvan Mahallesi'ndeki yıkımlar için "kırmızı çizgilerin aşılması" ifadesini kullandı.

Silvan Mahallesi Savunma Komitesi Üyesi Zuheyr er-Racbi, İsrail'in mahalledeki dükkanı yıkarak daha geniş çaplı yıkımlar için nabız yokladığından endişe ettiklerini belirtti.

Çok sayıda İsrail gücünün, Silvan Mahallesi'nin El-Bostan bölgesinde bulunan ve Nidal er-Racbi'ye ait dükkanın çevresini sardığını ve dükkana giden yolları da kapattığını anlatan Racbi, İsrail güçlerinin ayrıca yıkımı engellemek isteyen bölge sakinlerine plastik mermi, ses bombası ve gaz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini aktardı.

İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasında çıkan arbedede, dükkan sahibi Nidal er-Racbi'nin yaralandığını, oğlu Ahmed ve kardeşi İyad'ın ise gözaltına alındığını belirten Racbi, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi'nin daha önce Nidal er-Racbi'ye dükkanı kendisinin yıkmasını istediklerini aksi takdirde ekiplerle yıkacakları ve para cezası verecekleri şeklinde yıkım tebligatı gönderdiğini ifade etti.

Benzer şekilde bölgedeki 13 kişiye daha evleri için yıkım tebligatı gönderildiğini aktaran Racbi, bu kişilerin de İsrail'in kararını uygulamayı reddettiklerini söyledi.

Racbi, "Dükkanın yıkımının, daha geniş çaplı yıkımlar için bir 'nabız yoklama' olmasından endişe ediyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail polisi, sabah saatlerinde El-Bostan bölgesine baskın düzenleyerek bir Filistinliye ait dükkanı "imar izni" olmadığı gerekçesiyle yıkmıştı.

Yıkıma tepki gösteren Filistinlilere de plastik mermi, ses bombası ve gaz yaşartıcı gazla müdahale eden İsrail polisi, 6 kişiyi yaralamıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Silvan Mahallesi stratejik öneme sahip.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alması ve çok sayıda Filistinliye ev sahipliği yapması nedeniyle Silvan'ın İsrail tarafından hedef alındığını dile getiriyor.

Silvan Mahallesi'nde Batın El Hava bölgesinde sayıları 86'yı bulan Filistinli aileden toplam 725 kişi, El-Bostan bölgesinde ise 1550 Filistinli, İsrail'in yıkım ve tehcir politikaları nedeniyle evlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya.

İsrail, Batın El Hava'da Filistinlilere ait bazı evlerin "Yahudilere ait araziye" inşa edildiği iddiasıyla boşaltılmasını istiyor. El-Bostan bölgesinde ise bazı evleri ve dükkanları "imar izni" olmadığı gerekçesiyle yıkmayı planlıyor.

AA