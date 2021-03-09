Hamas, İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistin kadınlara dikkat çekti

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki 11'i anne 35 kadın tutuklunun durumuna dikkati çekti.

Ebu Zuhri, "Filistinli kadınların yaşadığı bu dramın son bulmasının ve İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları durdurmasının zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Filistinli Kadınlar Birliği bugün İsrail hapishanelerindeki kadınlara destek için Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde gösteri düzenlemişti.

Filistin Esirler Cemiyeti, dün Dünya Kadınlar Günü öncesinde yayımladığı raporda, İsrail hapishanelerinde 11'i anne olmak üzere 35 Filistinli kadın tutuklu bulunduğunu bildirmişti.

Raporda, Filistinli kadınların, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmalarından itibaren, gözaltı ve sorgu merkezlerinden cezaevlerine nakledilene dek geçen süreçte ve sonrasında her türlü işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığı bilgisine yer verilmişti.

AA