Hamas ve İslami Cihad'dan ortak açıklama: Şehitlerin kanları ışığımız olacak

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale dün akşam yaptıkları telefon görüşmesinde "İsrail'in Filistin halkının iradesini kırma konusunda başarılı olamadığını ve İsrail güçlerine karşı mücadelede direnişin birlikte olduğunu" vurguladı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre iki lider, "İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı durumundaki Kudüs Tugayları'nın komutanlarına ve halkın genelinden olan tüm şehitlere Yüce Allah'tan rahmet dilerken onların kanlarının özgürlük mücadelesi yolunu aydınlatan ışık olacağını" dile getirdi.

Hamas'ın resmi internet sitesinde yer alan habere göre iki lider, "direniş komutanlarının şehit edilmesi durumunda bayrağı başkalarının devraldığını ve direnişin devam edeceğini" vurguladı.

Liderler "İsrail güçleriyle son çatışmaların yansımaları, İsrail karşısında direnişin güçlendirilmesi için birlikte neler yapılabileceği konularını ele alırken, sahada direniş faaliyetlerini mükemmele götürecek çalışmaların" önemi üzerinde durdu.