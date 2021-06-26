Hamas, Yahudi yerleşim planlarına karşı halkı direnişe çağırdı

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim planlarına karşı halk direnişinin tırmandırılması çağrısında bulundu.

Hamas'ın resmi sözcüsü Abdullatif el-Kanu, İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki yerleşim birimine 31 yeni konut yapılmasını içeren yeni yerleşim planını onaylamasına dair Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında Kanu, Naftali Bennett başkanlığındaki hükümetin "yerleşim işgali, toprak hırsızlığı ve insanları topraklarından çıkarma" politikasında gösterdiği aşırıcılığın devam ettiğini vurguladı.

Kanu, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim projelerine karşı halk direnişinin kapsamının genişletilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'de Başbakan Naftali Bennett liderliğinde kurulan yeni koalisyon hükümeti, 23 Haziran'da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 31 yeni konut inşa edilmesi projesine onay vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Hamas'ın bir diğer sözcüsü Hazım Kasım da "İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanması çağrısında bulundu.

Devam eden tehcir, işgal ve saldırılar nedeniyle Filistin halkının acısının her gün daha da arttığını kaydeden Kasım, İsrail'in Filistin halkına yönelik uygulamalarının savaş suçu olduğunu ve UCM'de yargılanması gerektiğini belirtti.

AA