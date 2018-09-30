Hamas yönetimi uzlaşı için Mısır'da

Hamas Milli İlişkiler Daire Başkanı ve Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran yayımladığı yazılı açıklamada, Hamas üyelerinden oluşan bir heyetle Mısır'ın daveti üzerine Filistin halkını ilgilendiren bazı konuları görüşmek üzere Kahire'ye geldiklerini duyurdu.

Bedran, Hamas Hareketi için uzlaşı ve ulusal birliğin daimi ve değişmez bir karar olduğunu vurguladı. Filistinli tarafların çoğunun ülkedeki bölünmeyi sonlandırmak için yöntem olarak 2011'deki uzlaşıya ve sonraki anlaşmalara bağlı kalmayı benimsediğini ifade etti.

El- FETİH ÇÖZÜME ENGEL OLUYOR

Bedran, Fetih Hareketi'ni Filistin'e ilişkin kararlarda tek söz sahibi olma konusunda ısrarcı olmakla ve bölünmeyi sonlandırma çabalarını durdurma tehdidi savurmakla suçladı.

Milli İlişkiler Daire Başkanı Bedran ayrıca Fetih'in önceki tüm girişimleri ve Mısır'ın rolünü devre dışı bıraktığını savundu.

Hamas'ın aralarında bulunduğu Filistinli bazı gruplar, bir süredir Mısır ile İsrail'le ateşkes konusunu müzakere ediyor.

EL-FETİH GAZZE'Yİ İSTİYOR

Fetih Hareketi ise İsrail'le herhangi bir anlaşma yapılmadan önce Filistin hükümetinin Gazze Şeridi'nde yönetimi tamamen devralması gerektiğini savunarak, Hamas ile İsrail arasında anlaşma yapılmasına karşı çıkıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 13:17