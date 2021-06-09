Hamas’ın bölge sorumlusu gözaltına alındı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da aralarında Hamas’ın bölge sorumlularından Nadir Safafta’nın da bulunduğu 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı özel bir gücün Batı Şeria’nın Tubas kentine baskın düzenlediği ve Hamas’ın bölge liderlerinden Safafta’yı evinden gözaltına aldığı belirtildi.

Hamas ve İsrail ordusundan Safafta’nın gözaltına alınmasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın Ramallah ve Nablus kentlerinden de 10 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

AA