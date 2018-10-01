Han el-Ahmer yıkılıyor

Furkan Özkul / Haber Merkezi

İsrail işgal güçleri, Filistin’de, Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bağlantıyı sağlayan Han el-Ahmer köyünü bugün yıkıyor. Bölgeye giriş ve çıkışları kapatan İsrail güçleri, köyün girişine demir kapılardan oluşan engeller koydu.

İsrail’in Han el-Ahmer köyünü yıkması ve sakinlerini sürmesi halinde, Kudüs’ü Filistin’in geri kalanından ayırmış olacağı söyleniyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin yedi gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılması kararını vermişti.

KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen Han el-Ahmer’i yıkma kararından vazgeçmeyen işgalci İsrail yönetimi, cuma günü köye tüm giriş ve çıkışları kapatmıştı.

İSRAİL EVLERİNİZİ YIKIN DEMİŞTİ

Daha önce 1 Ekim’e kadar bölgede yaşayan Filistinlilerden evlerini yıkmasını isteyen İsrail işgal güçleri, Filisitinlilerin girişine izin vermedi. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ve İslam dünyasından gelen çağrılara kulak asmayan işgal güçleri, İsrailli yerleşim yeri olan Kfar Adummim’i genişletmeye devam ediyor. Han el-Ahmer köyü İsrail’in eline geçerse, Kudüs’ü Filistin’in geri kalanından koparmış olacak. Filistinliler, uluslararası toplumdan İsrail’e daha fazla teki göstermesini istiyor.

İSRAİL'İN GÜVENLİK ENDİŞELERİ VE BÖLGENİN İŞGALİ

İsrail'in hedefinin, Filistin'in parçalanmış topraklarındaki ayrılığı daha da derinleştirmek olduğu ifade ediliyor. Batı Şeria üzerinde hak iddia eden İsrail yönetimi, bölgenin kontrolünü ele geçirdiğinde bölgede kendisine yönelik muhtemel güvenlik risklerini de en aza indirmiş oluyor.

Ürdün Vadisi'ni gören Batı Şeria'daki yamaçlar, İsrail'in bölgedeki tesisleri için stratejik öneme sahip. İki devletli çözümün kabul edilmesi halinde Filistin'e ait olacak Batı Şeria, bölgede İsrail için belirsizliğin önünü açabileceği belirtiliyor. Bu nedenle tek devletli çözüm söylemlerinin arttığı İsrail siyasetinde Batı Şeria'nın kontrolü konusu gündeme geliyor.

HAN EL-AHMER KÖYÜ

Han el-Ahmer köyü 1953 yılında Necef'ten göçe zorlanan Filistinli bedeviler tarafından kurulmuştu. İsrail 1967 yılında Batı Şeria'yı işgal ettiğinde köy, yerleşim yeri olarak kabul edilmişti.

2009 yılından bu yana ise köy halkı İsrail'in yıkım tacizleriyle mücadele ediyor.

Han el-Ahmer, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda bulunuyor.

Filistinliler, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını dile getiriyor.



Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 17:16