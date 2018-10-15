Han el Ahmerliler güne buldozerle uyandı

Yaklaşık 190 Filistinli bedeviye ev sahipliği yapan ve çevre bölgelerden gelenlerle birlikte 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulu da bünyesinde barından Han el-Ahmer bu sabah gergin bir güne uyandı.

İsrail güçleri, sabahın erken saatlerinde buldozerler eşliğinde Han el-Ahmer yakınına geldi.

Bölge halkının direnişine destek vermek için Han el-Ahmer'de nöbet tutan aktivistler, İsrail güçleri eşliğinde bölgeye gelen buldozerlerin geçişini engellemek için yolda oturma eylemi yaptı.

Buldozerlerin geçişini engellemeye çalışan eylemcileri darp eden İsrail polisi, bazı aktivistleri de yerlerde sürükledi, en az 4 aktivisti ise gözaltına aldı. Yapılan sert müdahalenin ardından yolu iş makinelerine açan İsrail polisi, Han el-Ahmer'i tüm giriş ve çıkışlara kapattı.

Çok sayıda İsrail gücünün çevrelediği Han el-Ahmer'de bölge sakinleri ile aktivistlerin gergin bekleyişi sürüyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA