Hapiste yazdığı çocuk kitabı için ceza alacak

İsrail Cezaevleri Yönetimi, hapishanede çocuklar için kitap yazıp izinsiz dışarı yolladığı için Filistinli yazarı cezalandırma kararı aldı.

Dıkka'nın romanının nüshalarını cezaevi dışına nasıl çıkardığı hakkında soruşturma açılacak ve Batı Baka'da 11 Ekim'de düzenlenecek yeni kitabının galası yasaklanacak.

Cezaevinden izin alınmıştı

Velid Dıkka'nın kardeşi Esed Dıkka, kitabın nüshalarının bir avukat aracılığı ile cezaevinin izni kapsamında çıkartıldığını ifade etti.

Dıkka, 1984'te bir "İsrail askerini kaçırıp öldürme" suçlaması ile müebbet hapse mahkum edilmiş ve hapisteyken üniversite öğrenimini tamamlayarak siyasi bilimler dalında yüksek lisans diploması almıştı.

Filistinli yazarın son eseri "Zeytin Yağının Sırrı Hikayesi" isimli 96 sayfalık roman, İsrail tarafından hapsedilmiş babasını göremeyen bir çocuğun hapishaneye nakledilecek bir zeytin ağacının içine saklanarak babasını görme çabasını konu alıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 16:22