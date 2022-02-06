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Heniyye'den Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifa dileklerini iletti.

Filistin 06.02.2022, 15:38
Heniyye'den Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir telgraf gönderdi.

Kendisi ve Hamas yönetici kadrosu adına Erdoğan ile eşine acil şifa dileklerinde bulunan Heniyye, şu ifadeleri kullandı:

"Hamas olarak Filistin halkıyla, sizin ve eşinizin her daim sağlık ve afiyet içinde olmanız ve tüm kötülüklerden korunmanız için Allah'a dua diyoruz."

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#Hamas #Erdoğan
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