Heniyye'den Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajı
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifa dileklerini iletti.
Filistin 06.02.2022, 15:38
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir telgraf gönderdi.
Kendisi ve Hamas yönetici kadrosu adına Erdoğan ile eşine acil şifa dileklerinde bulunan Heniyye, şu ifadeleri kullandı:
"Hamas olarak Filistin halkıyla, sizin ve eşinizin her daim sağlık ve afiyet içinde olmanız ve tüm kötülüklerden korunmanız için Allah'a dua diyoruz."
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