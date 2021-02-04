İsrail, İbrahim Camisi'nde ezanı 50 kez engelledi

İşgal ettiği Filistin topraklarını Yahudileştirme planlarını aralıksız sürdüren Siyonist İsrail makamları, Yahudilerin rahatsız olduğu gerekçesiyle geçen ay boyunca İbrahim Camisi'nde ezan okunmasını 50 kez engelledi. İsrail, bu bağlamda hemen hemen her gün akşam ezanının okunmasına mani oluyor.

Yahudi yerleşimcilerle, İslami mirasın kontrolünü ele geçirmek için yoğun çaba sarf eden İsrail güçleri, geçtiğimiz günler de işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan Haremi İbrahim Camisi’ndeki restorasyon ve bakım çalışmalarını engellemişti. İsrail askerleri, düzenledikleri baskınla El-Halil İmar Komitesi'nden işçilerin camiye girmesini ve rutin onarım ve bakım çalışmalarını yapmasına engel olmuştu.

İsrail’in hukuksuz uygulamaları bununla kalmadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 15 gün kapattığı İbrahim Camisi'ni 5 gün daha kapatma kararı aldı.

Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan Haremi İbrahim Camisi’ne girişine izin vermeyen işgal güçleri, 7 Ocak 2021 tarihinde 10 gün süreyle camiye girişleri yasaklayarak insanların ibadet hakkını ihlal etti.

El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi