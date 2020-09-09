İHH'dan Gazze'ye destek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gazze Ofisi Basın Sorumlusu Mahmud eş-Şurafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 530 yoksul aileye gıda kolisi dağıtıldığını söyledi.

Şurafa ayrıca Kovid-19 ile mücadeleye destek için Gazzeli hastalara 1140 hijyen kolisi dağıttıklarını aktardı.

Gazze'deki son verilere göre, bir gün içinde 87 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu ve toplam vaka sayısı 1356'ya yükseldi. Gazze'de bugüne kadar 9 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA