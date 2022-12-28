İHH, Gazze'deki yetim ailelerine destek oldu

İHH'den yapılan açıklamaya göre, 2022 Yetim Dayanışma Günleri kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarında yetim ailelerinin yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çok sayıda proje hayata geçirildi.

Bu kapsamda Gazze Şeridi'nde "Yetim Evlerini Aydınlatma Projesi" ile 26 yetim ailesine içinde elektrik kabloları, led ampuller, ışık kontrol anahtarı, ikili akü maşası ve batarya bulunan aydınlatma ekipmanı dağıtıldı. Ekipmanların kurulumunu da İHH görevlileri yaptı.

2 yetim ailesine ise "Gelir Temini Projesi" kapsamında dağıtım aracı tuk-tuk verildi.

İHH aracılığıyla Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen bağışçılar, GAZZE yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL yardımda bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise vakfın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarından açıklama kısmına GAZZE yazarak destek olabiliyor.