İkinci İntifada'nın 18. yıldönümünde Mescid-i Aksa yine mahzun

Filistinliler, 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada'nın (Aksa İntifadası) 18'inci yıl dönümü nedeniyle gösteri düzenledi. Göstericiler, İsrail Meclisi'nde kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Yasası'nı protesto eden dövizler taşıdı.

28 Eylül 2000'de eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron’un Mescid-i Aksa’yı basmasıyla İkinci İntifada Kudüs’te başladı. Mescid-i Aksa’nın avlusunda tur atan Şaron’un, “Burası hep bir İsrail bölgesi kalacak” sözleri, mescitteki Filistinlileri ayağa kaldırdı ve o gün İsrail güvenlik güçleri ile çıkan çatışmalarda 7 Filistinli öldü, 250 kişi yaralandı. Olayda 13 de İsaril askeri yaralandı. "İkinci İntifada" adı verilen bu çatışmalar önce Kudüs’te başladı sonra yayılarak Batı Şeria ve Gazze’ye sıçradı.

İsrail'in ırkçı "Yahudi ulus devlet yasası"na karşı başlatılan genel grev ve gösterilerle eş zamanlı düzenlenen eylemde Filistin bayrağının yanı sıra söz konusu yasa ve yüzyılın anlaşması projesi aleyhinde dövizler taşınarak Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne ilişkin sloganlar atıldı.

İsrail parlamentosundaki Arap milletvekillerinden Hanin ez-Zuabi, Filistin halkına "halkın birliğini vurgulayan mücadele stratejisi oluşturma" çağrısında bulunarak, İsrail ile mücadelenin halkın tüm kesimlerini bir araya getirdiğini ifade etti.

Zuabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi ulus devlet yasasının tam bir siyonist proje olduğunu belirterek, bu projeyle ancak alternatif bir Filistin ulus projesiyle mücadele edilebileceğini söyledi.

Filistin’in ve İsrail’in resmi rakamlarına göre, 2. İntifada’da 4 bin 412 Filistinli öldü, 48 binden fazla kişi de yaralandı. İsrail'in kaybı ise bin 69 ölü, 4 bin 500 de yaralıydı.

İkinci İntifada sırasında İsrail ordusu, Batı Şeria ve Gazze’de çok sayıda baskın düzenledi. Binlerce ev yıkıldı, birçok tarladaki ağaçlar söküldü.

İsrail, ayaklanmayı sonlandırmak için birçok Filistinli liderin ölüm emrini verdi. Başta Hamas’ın kurucusu Ahmet Yasin olmak üzere çok sayıda siyasi ve askeri Filistinli lider öldürüldü.

İkinci İntifada’nın sembolü: Muhammed Durra

Şaron’un Mescid-i Aksa’yı basmasından iki gün sonra, bir Fransız televizyon kanalının çektiği görüntüler tüm Filistinlileri ayaklandırdı. Gazze’de babasının arkasında saklanarak korunmaya çalışan 11 yaşındaki Filistinli Muhammed Durra'nın, İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülmesi büyük tepkiye neden oldu. Sokaklara dökülen binlerce Filistinli İsrail’i protesto etti.

Mescid-i Aksa’da durum aynı

Al Jazeera'nın aktardığı habere göre, ‘Taşların İntifadası’ adını taşıyan birinci İntifada, 8 Aralık 1987'de, Gazze’nin Cebalya kampında başlamıştı. Bir İsrailli tır şoförünün Gazze’nin Erez sınır kapısında bir grup Filistinli işçiyi ezmesi nedeniyle başlayan ayaklanma tüm Filistin’e sıçramıştı. 1991’de hafifleyen İntifada 1993’te Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşmasıyla tamamen sona ermişti.

Birinci İntifada’da taş ve molotof kokteyli kullanan Filistinli direnişçiler, İkinci İntifada’da İsrail’in kentlerine ulaşmak için füzeler kullandı.

İntifada’nın başlamasından yaklaşık bir yıl sonra, 26 Ekim 2001’de İsrail’in Sdirot kenti, ilk yerli füzeyle vuruldu. Filistin direnişi o tarihten sonra füze kapasitesini artırdı. İsrail’in en büyük kentleri Filistinlilerin füze menzilinde oldu.

Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde, 8 Şubat 2005'te İsrail ile Filistin arasında varılan bir barış anlaşmasıyla İntifada sona erdi.

Aradan geçen 15 yıla rağmen Mescid-i Aksa'daki ihlâllerde bir değişiklik olmadı. Yerleşimciler ve iktidardaki Likud Partisi temsilcileri hemen her gün Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemeye devam ediyor. Polisin koruması altında Aksa'ya giren İsraillilere tepki gösteren Filistinliler, İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor. Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle saldıran İsrail polisi, onaylanan son yasalardan sonra herhangi bir ceza almıyor. Filistinliler, İsrail polisinin sert müdahaleleri ve keskin nişancı tehdidi altında. Filistinli yetkililer, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlâllerinin üçüncü bir İntifada’ya yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Filistinliler, İsrail meclisinde kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası ile Doğu Kudüs'ün doğusunda yer alan Han el-Ahmer'in yıkım kararını protesto etmek için Gazze ve Batı Şeria ile İsrail'de Filistinlilerin yaşadığı şehirlerde bir günlüğüne (dün) genel grev başlatmıştı.

İsrail meclisinde temmuz ayında çok az oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, yaklaşık 9 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor.

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Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 00:54