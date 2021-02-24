İsrail barbarlığı İngiliz kuruluşun raporunda

Forensic Architecture isimli insan hakları soruşturma grubu, İsrail'in geçtiğimiz yıl öldürdüğü Filistinlinin 'yargısız infaza kurban gittiğini' ifade etti.

Londra merkezli kuruluş, Haziran 2020'de İsrail askerlerince Beytüllahim'de bir kontrol noktasında öldürülen Ahmed Erekat isimli Filistinlinin durumunu inceledi.

İnceleme sonrası yayınlanan raporda, Erekat'ın vurulduktan sonra bir saatten uzun süre yaralı halde kaldığı, İsrail askerlerinin ambulansların bölgeye girmesini izin vermediği ifade edildi.

27 yaşındaki Erekat'ın İsrail askerlerine veya sivillere yönelik hiçbir tehdit oluşturmadığı vurgulanırken, İsrail askerleri vurduktan sonra Erekat'ın ilkyardım dahi görmediği belirtildi.

İsrail, Erekat'ın bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu ve vurularak öldürüldüğünü iddia etmişti.

İsrail güçleri Batı Şeria'da daha önce de birçok Filistinliyi, bıçaklı saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla vurarak öldürmüştü.

Kaynak: Mepa News