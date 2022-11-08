İşgal devleti bu yıl yaklaşık 6 bin Filistinliyi gözaltına aldı

Filistinli tutukluların hakları için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Filistin Esirler Cemiyeti’nden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

İsrail güçlerinin, 2022’nin başından bu yana en az 6 bin Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, bu kişilerden 141’inin kadın, 739’unun da çocuk olduğu kaydedildi.

En fazla gözaltının, yaklaşık 2 bin 700 kişiyle işgal altındaki Doğu Kudüs’te gerçekleştiği aktarılan açıklamada, gözaltına alınanlardan 1829’u hakkında “idari tutuklama” kararı verildiği bildirildi.

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail’in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor. Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.