İşgal devleti Filistinlilere zulmetmeye devam ediyor

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Selfit kentinin batısındaki Kufr ed-Dik beldesindeki iki katlı bir evin İsrail güçlerince yıkıldığı belirtildi.

Söz konusu evin inşaat aşamasında bulunduğu ve toplam alanının 180 metrekare olduğu ifade edildi.

Sivil toplum örgütü Koruma Komiteleri Koordinatörü Fuad el-Amur ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, El Halil kentinin güneyindeki Yata beldesinde bulunan bir okula "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkım tebligatı gönderdiğini söyledi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde 18 Filistinliyi gözaltına aldı

Gözaltına alınan Filistinlilerin 7'sinin Kudüs'ten, 5'inin Batı Şeria'dan ve 6'sının Gazze'den olduğu ifade edildi.

Gazze'den gözaltına alınan Filistinlilerin, balıkçılar olduğu ve avlanmak üzere denize açıldıkları sırada İsrail güçlerince gözaltına alındıkları ve teknelerine de el konulduğu aktarıldı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın büyük bölümünü oluşturan "C" bölgesinde Filistinlilere ait bazı evleri "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.