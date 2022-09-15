İşgal devletinin askerleri Filistinli bir genci daha katletti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü, 2'sini yaraladığı bildirildi.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail askerleri Cenin'in batısındaki Kefr Dan köyüne baskın düzenledi.

Bu duruma karşı çıkan gençlerle İsrail askerleri arasında yaşanan çatışmada 1 Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA ise ölen Filistinli gencin Udi Tarad Salah (17) olduğunu ve başından vurulduğunu kaydetti.

Haberde ayrıca İsrail askerlerinin, dün Cenin kentine bağlı el-Celeme kontrol noktası yakınlarında, askerlere ateş açtıkları iddiasıyla öldürülen 2 Filistinli gencin ailelerinin Kefr Dan'daki evlerine baskın düzenlediği bilgisine yer verildi.

Dün İsrail askerleri, gözaltına almak istediği 2 Filistinlinin kendilerine ateş açtıklarını iddia etmiş ve söz konusu kişileri öldürmüştü. Daha sonra İsrail ordusundan yapılan açıklamada, aynı bölgede 1 İsrail askerinin de öldüğü duyurulmuştu.

Öte yandan İsrail güçlerinin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 18 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 18 Filistinliyi gözaltına aldığını; bunlardan 9'unun Kefr Dan köyünden olduğu aktarıldı.

Filistin yönetimi, Kefr Dan'da Filistinli gencin öldürülmesine tepki gösterdi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı açıklamada, "İşgal hükümetinin, bölgeyi daha fazla çöküşe ve istikrarsızlığa sürükleyecek tehlikeli tırmanışını durdurması gerektiğini" belirtti.

Bu tehlikeli tırmanıştan İsrail'i sorumlu tutan Ebu Rudeyne, ABD yönetiminden bunu durdurması için derhal müdahale etmesini istedi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ve İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.