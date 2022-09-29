İşgal devletinin askerleri şimdi de okul bastı

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail askerlerinden oluşan bir birlik, El Halil’in Eski Şehir bölgesinde yer alan El-Haciriyye İlkokuluna baskın düzenledi.

Askerlerin, iki öğrenciyi okuldan zorla alarak saatlerce gözaltında tuttuğu belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de İsrail askerlerinin, okula baskın yapmalarını ve sınıflara girmelerini engellemeye çalışan öğretmen ve öğrencilere saldırarak bazılarına biber gazı sıkması büyük tepki çekti.