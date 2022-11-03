İşgal devletinin katlettiği Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Dakku beldesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Filistinli Reyyan'ın cenazesi, Ramallah kentindeki Filistin Devlet Tıp Merkezinden alındı.

Filistinlinin naaşı, doğduğu yer olan Beyt Dakku'ya taşındı.

Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde Filistin bayrakları taşındı, İsrail ihlallerini protesto eden sloganlar atıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, gün içinde yaptığı açıklamada, Beyt Dakku beldesinde çıkan olaylarda 42 yaşındaki Filistinli Reyyan'ın İsrail güçlerinin açtığı ateşte kalbinden vurularak hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail güçleri ayrıca bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa yakınlarında bir Filistinliyi "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla silahla öldürmüştü. İsrail Ordu Radyosunun aktardığına göre, olayda iki İsrail polisinin de hafif şekilde yaralandığı ifade edilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, 2022'nin başından bu yana İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı, Kudüs dahil Batı Şeria'da 139, Gazze Şeridi'nde 52 olmak üzere 191'e yükseldi.