İşgal devletinin polisi bir Filistinliyi daha katletti

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa yakınlarında bir Filistinliyi "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla silahla öldürdü.

İsrail Ordu Radyosu’nun aktardığına göre, İsrail polisinin, bıçaklı saldırıda bulunan bir kişiyi öldürdüğü ve olayda iki İsrail polisinin ayaklarından hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları, Mescid-i Aksa’ya açılan Meclis Kapısı yakınında kimliği henüz belirlenemeyen bir gencin İsrail polis ekiplerinin önünde yerde yattığını söyledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada da İsrail polisinin olayın hemen ardından Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattığı ve giriş-çıkışları engellediği aktarıldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise bir Filistinlinin İsrail polislerini bıçaklamaya çalışırken vurulduğu bildirildi.

Polisin açıklamasında olayın ayrıntılarına ve Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.