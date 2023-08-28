İşgal güçleri cenazelere el koydu

Her yıl 27 Ağustos'ta düzenlenen "Filistinlilerin Cenazelerini Geri Alma Günü" etkinlikleri kapsamında Nablus kentindeki Filistinli aileler, gerçekleştirdikleri sembolik törenle evlatlarının naaşlarının kendilerine iadesini talep etti.

Onlarca Filistinlinin katıldığı sembolik cenaze töreninde, naaşları alıkonan Filistinlilere ait sembolik tabutlar taşındı.

Nablus'taki Tutukluları Destekleme Komitesi Başkanı Muzaffer Zukan, siyonist rejimin morglarda ya da Rakamlar Mezarlığı'nda 398 Filistinlinin naaşını alıkoyduğunu söyledi.

Düzenledikleri sembolik cenaze merasimiyle "alıkonulan cenazeler" meselesinin gündemde kalmasını ve insan hakları kuruluşlarına "dünya üzerinde naaşları alıkoyarak şehitleri ve ailelerini cezalandıran tek ülkenin İsrail olduğunu" hatırlatmayı amaçladıklarını vurguladı.

Zukan, Filistin dışişleri ve adalet bakanlıklarının, cenazelerin geri alınması için başta Uluslararası Ceza Mahkemesi olmak üzere hukuk kuruluşlarının kapısının çalınması ve "cenazeler" meselesinin uluslararası gündeme taşınması için harekete geçtiğini dile getirdi.

Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada "İsrail'in elinde geçen yıl bu tarihte (27 Ağustos) 103 naaşın olduğu, bugün ise morglarda 142, Rakamlar Mezarlığı'nda da 256 naaşın bulunduğu" ifade edildi.

Açıklamada, morglarda alıkonulan naaşlar arasında hapishanelerde işkence ya da tıbbi ihmal sonucu vefat eden 11 tutuklunun yanı sıra 14 çocuk ve 1 kadının, Rakamlar Mezarlığı'nda da 4 kadınının olduğu bilgisine yer verildi.